Doppio intervento d’urgenza nel Ponente ligure: due cani salvati da Ambulanze Veterinarie Odv (Video)

I volontari sono intervenuti tempestivamente per salvare due animali entrambi feriti, a poche ore di distanza. "Una giornata di intenso lavoro per i soccorritori intervenuti in due distinti casi di emergenza con cani politraumatizzati" - fa sapere Ambulanze Veterinarie Odv - "Il primo intervento è avvenuto a Vallecrosia, dove un cane è precipitato da una finestra riportando gravi traumi. L’equipaggio è arrivato tempestivamente sul posto e ha provveduto alla stabilizzazione e al trasporto d’urgenza presso una clinica veterinaria di Ventimiglia".