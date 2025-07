Rita Longordo, la "predestinata" di Bussana tra musica e cinema: a Natale il debutto sul grande schermo

Ha aperto le danze con la grinta di chi sa che il palco è casa sua. Rita Longordo, giovanissima artista originaria di Bussana, è stata protagonista a Pian di Nave la scorsa domenica nella serata che, di fatto, ha aperto le danze a quella che sarà un'estate con la musica al centro. Serata dove ha anche ricevuto un premio speciale per il percorso straordinario compiuto negli ultimi sei anni. Una vera e propria “predestinata”, come l’hanno definita, capace di conquistare pubblico e giuria con voce, presenza scenica e una passione che traspare da ogni esibizione.

Ma la sua avventura non si ferma qui. Rosa perchè è tornata sul palco sabato scorso, sempre a Pian di Nave, aprendo il concerto di due big della scena musicale Gen Z come Shade e Caro Wow, in quella che sarà la prima puntata ufficiale del One Night Sanremo.

Un evento importante, che si aggiunge a un curriculum già sorprendente per una ragazza della sua età. “Tutto è cominciato dalla passione per la musica che avevo fin da quando portavo il pannolino”, racconta con ironia e tenerezza. “Nel 2019 ho vinto lo Zecchino d’Oro, dal 2020 al 2023 ho partecipato e vinto numerosi concorsi, tra cui Performer Italian Cup e Sanremo Junior, rappresentando l’Italia ai mondiali e vincendoli nella mia fascia d’età”.

Nel 2023 Rita ha preso parte a The Voice Kids, entrando nel team di Clementino e ottenendo il “super pass”. E non è finita: “L’anno scorso ho girato un film a Roma con attori nazionali e internazionali – anticipa –. Non posso ancora spoilerare nulla, ma uscirà a Natale”.

Nel frattempo, il 2024 le ha già regalato un altro primo posto alla fase regionale della Performer Italian Cup, sia da solista che in duo. Un cammino ricco di soddisfazioni, premi e riconoscimenti, che Rita affronta con determinazione e umiltà. E un talento che sembra solo all’inizio della sua corsa.