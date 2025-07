160 anni di dedizione in mare: gli auguri del Senatore Berrino alla Capitaneria di Porto

"In occasione del 160° anniversario della fondazione della Capitaneria di Porto, desidero esprimere i miei più sentiti auguri e la mia profonda gratitudine a tutte le donne e gli uomini che ogni giorno, con impegno, dedizione e senso del dovere, garantiscono la sicurezza in mare, la tutela dell’ambiente marino e il rispetto delle leggi. La storia della Capitaneria di Porto è un esempio di eccellenza, professionalità e spirito di servizio, valori che continuano a essere un faro per l’intera comunità marittima e per il nostro Paese.

Buon anniversario e buon vento!"

Lo dichiara il senatore di Fratelli d'Italia Gianni Berrino.