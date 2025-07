Via Visitazione a Sanremo: degrado e rifiuti dimenticati nel cuore della città nelle immagini di una lettrice

Un quadro di desolante degrado si presenta agli occhi di residenti e passanti in Via Visitazione, una delle arterie del centro storico di Sanremo. Come si può ben notare dalle immagini inviateci da una lettrice, la via è ormai da tempo deturpata da un'impressionante quantità di rifiuti di ogni tipo. , sparsi indiscriminatamente lungo la via e ai margini delle abitazioni. Scarti di cibo, bottiglie vuote, cartacce, imballaggi e oggetti ingombranti si accumulano, creando un impatto visivo inaccettabile e sollevando preoccupazioni per l'igiene pubblica. La situazione non solo deturpa l'immagine di un'area della città, ma rappresenta anche una sfida costante per la vivibilità del quartiere.