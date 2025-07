Bordighera: commissione sanità di ieri, Trucchi e Debenedetti "Osservazioni e nessuna risposta e senza Asl e Gvm non partecipiamo"

“La commissione sanità del Comune di Bordighera, per anni mai convocata e riattivata dopo mie innumerevoli richieste, solo nell'ultimo anno si è riunita alcune volte per parlare delle problematiche relative al nostro Ospedale Saint Charles”.

I consiglieri comunali Giuseppe Trucchi e Fulvio Debenedetti, rispondono in questo modo al Sindaco Vittorio Ingenito ed all’Assessore Stefano Gnutti (QUI). “Solo alla prima riunione hanno partecipato Asl 1 e Gvm – proseguono - che sono gli attori principalmente interessati. La seconda volta le osservazioni da me evidenziate sono state raccolte dal Sindaco Ingenito e dal Presidente Gnutti ma sono rimaste completamente prive di ogni risposta come se alla nostra Amministrazione interessasse poco chiarire aspetti importanti e criticità evidenziate dai cittadini e che io ritengo doveroso rappresentare. La terza riunione è stata quella di ieri alla quale non mi sono presentato perchè dietro ripetute sollecitazioni, il Presidente Gnutti mi aveva preavvisato che nuovamente non sarebbero stati presenti Asl e Gvm. Ho ovviamente comunicato anticipatamente per mail la mia decisione come doveroso, come ha fatto il consigliere De Benedetti”.

“Forse il Sindaco e il Presidente Gnutti hanno dimenticato che Gvm ha dichiarato a mezzo stampa due mesi fa che il fondo erogato loro da Asl 1 per la gestione dell'Ospedale permetteva di arrivare sino a giugno, ma non garantiva una copertura annuale economica. Mi era sembrata una dichiarazione importante che avrebbe dovuto preoccupare il Sindaco che forse ha dimenticato che Bordighera è proprietaria dell'immobile e che lui è la prima autorità sanitaria nel nostro Comune e quindi responsabile di garantire la assistenza. Sono sorpreso che invece di fare inutili critiche non si preoccupi fortemente di chiarire il grave problema economico”.

“Restano poi da affrontare (e io lo avrei voluto fare in spirito collaborativo, dice Trucchi) – terminano - alcune criticità relative ai percorsi assistenziali del Pronto Soccorso come ad esempio quelli traumatologico ortopedici e alcune problematiche relative agli organici o ancora ad alcuni percorsi interni come ad esempio gli accessi delle barelle sugli ascensori che sono apparsi recentemente come discutibili. Consigliamo quindi al Sindaco di attivarsi per ottenere le risposte necessarie e colgo l'occasione per chiedergli di voler tramite i contatti regionali a sua disposizione di voler anche sollecitare lo sblocco dell'insopportabile limitazione attuale al turn over delle persone anziane nelle case di riposo che appare inaccettabile considerando i livelli essenziali di assistenza. Forse sull'argomento sanità sarebbe utile più attenzione”.