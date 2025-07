Il ruolo chiave del materiale stampato per i brand a Sanremo

Non c’è italiano che non conosca il Festival della Canzone Italiana. Ogni anno, Sanremo rappresenta una vetrina unica anche per gli sponsor, che colgono l’occasione per attivare strategie di comunicazione e branding ben precise. Se da un lato il marketing digitale gioca un ruolo sempre più rilevante, la forza e la durata dei materiali stampati continuano a fare la differenza, soprattutto in un evento di questa portata.

Stampe su materiali promozionali

Durante l’edizione 2025, ad esempio, il brand di skincare Veralab, fondato da Cristina Fogazzi, ha lanciato la campagna Perfectly Imperfect, incentrata sull’accettazione delle imperfezioni individuali – un messaggio potente, normalizzante e coerente con l’identità del marchio. Già nel 2023, aveva attirato l’attenzione con la campagna Sanremo Denso, ispirata a uno dei suoi prodotti più iconici. In entrambe le occasioni, Veralab ha puntato sulla stampa del logo su materiali promozionali: t-shirt, accappatoi, giacche, penne. La presenza del brand, quindi, non si limitava al digitale, ma si traduceva in oggetti reali, visibili e condivisibili.

La stampa, infatti, ha il potere di trasformare un messaggio in qualcosa di tangibile, molto più incisivo di un semplice post su Instagram, spesso effimero e consumato in pochi secondi. Ecco perché, per gli sponsor di eventi come Sanremo, stampare materiale promozionale è cruciale: consente di attirare l’attenzione, diffondersi sul territorio e generare interesse mediatico, grazie alla pubblicazione di post o stories da parte di account Instagram che trovano quel contenuto particolarmente instagrammabile. In questo contesto, è quasi più strategico partire dal materiale fisico e poi traslare verso il digitale, piuttosto che fare il contrario.

Collegare il fisico e il digitale

Il Festival rappresenta per i brand un’opportunità unica per farsi notare, lanciare nuovi prodotti, aprire pop-up store, distribuire gadget o adottare una strategia phygital, grazie a QR code stampati che attivano campagne digitali o offrono accesso a contenuti esclusivi. Veralab, ad esempio, ha proposto shopper in edizione limitata all’interno del suo temporary store a Sanremo, rafforzando la sua presenza in città e nel racconto collettivo dell’evento.

Stampare materiali fisici significa essere presenti, davvero: significa offrire qualcosa che le persone possono toccare, usare e portare con sé. Non è solo pubblicità: è fiducia nel brand e senso di community. La stampa veicola messaggi in modo più permanente, rendendoli parte della vita quotidiana e prolungandone l’impatto ben oltre la durata del Festival.

In un contesto competitivo come quello di Sanremo, emergere è una sfida. E proprio qui, la stampa diventa un alleato prezioso. I brand possono contare su partner specializzati come HelloPrint, punto di riferimento nella produzione rapida e su larga scala di gadget e materiali promozionali di alta qualità.

Ecco come lasciare il segno

Perché sì, “Sanremo è Sanremo”: non è solo una competizione musicale, ma è anche evento culturale e mediatico che coinvolge radio, sponsor, brand activation, media e pubblico in una grande narrazione collettiva. E per distinguersi davvero in mezzo a spot, social e campagne digitali, bisogna lasciare il segno.

E il ricordo post-evento? È proprio lì che un oggetto fisico — una shopper, una cartolina, una t-shirt — stampato da Helloprint può fare la differenza. Il legame con il brand non si esaurisce con la fine dell’evento, ma resta vivo nel tempo, trasformandosi in valore simbolico e ricordo duraturo.









