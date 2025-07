Ventimiglia, cimitero di Roverino: l'assessorato alle frazione installa la nuova cella frigorifera (foto)

L’Assessorato alle Frazioni e ai Cimiteri di Ventimiglia ha dotato il Civico Cimitero di Roverino di una nuova cella frigorifera, per un investimento di circa 10.000 euro. La cella sarà destinata principalmente alla conservazione delle salme in attesa di riconoscimento o di definizione delle procedure amministrative necessarie alla tumulazione, rispondendo così a un’esigenza concreta e non più rinviabile, stante la carenza di strutture analoghe disponibili presso i complessi ospedalieri.

“L’acquisto di questa cella frigorifera – dichiara l’Assessore ai Cimiteri, Domenico Calimera – rappresenta un’azione doverosa verso una gestione più dignitosa e funzionale del cimitero. Continuiamo a investire nella manutenzione e nel potenziamento delle strutture cimiteriali, nel rispetto della comunità e del decoro dei nostri luoghi di sepoltura.”