Sanremo: attivata la ‘Disability Card’ che sostituirà gli abbonamenti mensili gratuiti al trasporto pubblico locale

E’ stata attivata la “Disability Card” che, in convenzione con il Ministero per le Disabilità, permetterà di accedere gratuitamente ai mezzi di trasporto pubblico locale. Riviera Trasporti, su richiesta del Comune, ha infatti sottoscritto un’apposita convenzione dando la possibilità ai cittadini portatori di disabilità di accedere alle agevolazioni della “Carta Europea della Disabilità”.

La card sostituirà, a partire dal mese di agosto, gli abbonamenti mensili che venivano concessi ai cittadini del Comune di Sanremo in condizione di disabilità. L’agevolazione è stata allargata a tutte le persone che presentano un livello di invalidità pari o superiore al 67%, a prescindere dal reddito, compresi coloro che sono già pensionati. E’ quindi ora possibile richiedere la “Disability Card” all’Inps che si occuperà della sua emissione.

“Annunciamo con grande soddisfazione questa nuova introduzione, con la quale andiamo incontro alle esigenze di tutte le persone con disabilità – dichiara il vicesindaco Fulvio Fellegara - La carta consentirà di mantenere quest’agevolazione, relativa alla gratuità del trasporto pubblico locale, senza dover rinnovare ogni mese l’abbonamento. In caso di necessità di ulteriori informazioni, il segretariato sociale del Comune, tramite il numero telefonico 0184/529069, è a disposizione per fornire ogni chiarimento. Non escludiamo che in futuro la card possa essere utilizzata anche per l’erogazione di altri servizi pubblici”.