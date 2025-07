Ventimiglia: ritrovata la Panda rubata questa mattina alla protezione civile

È stata ritrovata questa mattina dai carabinieri in via Cavour la Fiat Panda 4x4 della Protezione Civile SS. Trinità di Imperia, rubata poche ore prima nel centro di Ventimiglia.

Il furto è avvenuto in via Roma, dove il mezzo era parcheggiato mentre si svolgeva, presso il Palazzo comunale, una cerimonia ufficiale in onore della Protezione Civile, alla quale era presente anche un rappresentante della stessa associazione.

La scomparsa dell’auto è stata subito denunciata ai carabinieri di Ventimiglia. Le telecamere di sorveglianza del Comune avevano segnalato il passaggio della Panda intorno alle 10.45 nella zona dei Balzi Rossi, in direzione Francia, facendo temere che potesse aver già oltrepassato il confine.

Il tempestivo intervento delle Forze dell’ordine ha invece permesso di recuperare il veicolo ancora sul territorio italiano. Da un primo esame, non risultano ammanchi né danni: solo il sedile di guida e gli specchietti sono stati spostati, forse da chi si è messo al volante per quella che si vuole credere sia stata una irresponsabile bravata.