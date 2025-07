Bordighera ricorda la strage di via D'Amelio, letture e concerto in memoria delle vittime innocenti delle mafie (Foto)

Letture e concerto in memoria delle vittime innocenti delle mafie. "Parole e musica per non dimenticare. Da via D'Amelio a Bordighera: qui la comunità ha vinto" andrà in scena nelle case libere a Bordighera sabato 19 luglio alle 21.

Per l'occasione interverranno Tatiana Giannone, referente dei beni confiscati di Libera, la banda musicale Borghetto San Nicolò Città di Bordighera Aps e la banda musicale città di Ventimiglia.

"Un evento che verrà proposto in occasione dell'anniversario della strage di via D'Amelio, avvenuto il 19 luglio 1992, in cui morirono il magistrato Paolo Borsellino e cinque agenti della scorta: Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina" - dicono gli organizzatori - "Vi aspettiamo a Bordighera sabato 19 luglio alle 21".