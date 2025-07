La Fiera della Nocciola di Cortemilia si amplia con concerti gratuiti, show cooking e dj-set (Video)

Il comune di Cortemilia ospiterà la 71esima edizione della Fiera Nazionale della Nocciola negli ultimi tre weekend di agosto. La manifestazione sulla nocciola più buona del mondo, la nocciola tonda gentile - a dirlo è l'Università di Torino - aumenta le date e si estende di un weekend. Nei giorni del 16-17, 22-23-24 e 30-31 agosto, il comune dell'Alta Langa ospiterà eventi non solo a tema gastronomico, ma anche spettacoli musicali, artistici e culturali. In particolare, nelle serate di venerdì 22 e domenica 24 ci saranno i concerti gratuiti di Sarah Toscano, fresca della partecipazione a Sanremo, e di Iva Zanicchi, entrambi presso il parco La Pieve.

Cirio: "Un prodotto che ha bisogno di essere protetto"



"La Fiera della Nocciola di Cortemilia - ha dichiarato il presidente della Regione Alberto Cirio - è una costante e aiuta a promuovere uno dei prodotti migliori del mondo che abbiamo qua nel nostro Piemonte e che aiuta anche a riflettere quello che è il futuro dell'economia legata alla ruralità e a questo prodotto che ha bisogno di essere protetto".

La Fiera di Cortemilia è infatti l'occasione per parlare di due difficoltà che la Regione sta affrontando: lo spopolamento delle montagne e la crisi di produzione della nocciola piemontese. "La fiera promuove un prodotto di eccellenza ma soprattutto un territorio - ha commentato l'assessore regionale alla montagna Marco Gallo -. Serve a farla conoscere e farne innamorare i visitatori, che magari decidono di viverci e fare impresa. Va nella direzione di andare contro lo spopolamento della montagna che stiamo cercando di affrontare".

"Arriviamo da tre anni difficili - ha proseguito l'assessore regionale all'agricoltura, al commercio e al turismo Paolo Bongioanni - i cambiamenti climatici e le aggressioni batteriche hanno creato una diminuzione del raccolto con agricoltori che hanno fatturato anche il 50% degli anni precedenti. Quest'anno c'è una grande fioritura e abbondanza, ma ci siamo attivati con la fondazione Agrion per lavorare sul miglioramento genetico".

Un incontro sul futuro di questo prodotto

La stessa Agrion sarà protagonista dell'incontro sulle prospettive dei noccioleti piemontesi e italiani di sabato 23 agosto presso la Cascina di Monteoliveto, per parlare di produttività, innovazione e soluzioni. Il sindaco di Cortemilia Roberto Bodrito ha raccontato gli altri eventi della Fiera: "Ampliamo il periodo con tanti eventi culturali, enogastronomici, la presenza di Davide Malizia, uno dei pasticceri più importanti al mondo, un convegno importante legato alla nocciola, i concerti gratuiti di Sarah Toscano e Iva Zanicchi. Il 31 agosto la Confraternita della Nocciola festeggia i suoi 25 anni con un evento a 360 gradi ".

"Il terzo weekend avremo la fiera del fumetto, il Cortemilia Comics&Games, e domenica31 agosto il premio Fautor Langae Nocciola d'Oro - ha spiegato Marco Zunino, consigliere di Cortemilia delegato a Promozione Turistica e Manifestazioni -. Ci saranno aperitivi culturali, presentazione di libri, i due concerti, e la madrina dell'edizione sarà Miss Piemonte 2024, Francesca Spinelli. Nella scorsa edizione abbiamo raggiunto 10 mila visitatori, un trend sempre in crescita. Cortemilia continua a crescere come offerta turistica anche durante il resto dell'anno, e anche per chi vuole fare una scelta di vita e venire a vivere a Cortemilia".