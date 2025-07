Sanremo, conclusi i lavori sul tetto di Casa Serena: stop ai disagi per gli ospiti

Si sono recentemente conclusi i lavori sul tetto del Salone della Feste di Casa Serena, dove in passato si era verificata un’infiltrazione di acqua. Un intervento completo che ha interessato tutta la superficie del tetto, progettato per risolvere definitivamente il problema.

“E’ la finalizzazione di un importante piano di lavori dedicato a Casa Serena iniziato lo scorso mese di ottobre – dichiara il vicesindaco Fulvio Fellegara – Per avere un quadro preciso della situazione, erano state subito avviate analisi e approfondimenti sui lavori da effettuare sul tetto. Avevamo quindi immediatamente richiesto i preventivi, giunti tra novembre e dicembre, per gli interventi ritenuti necessari alla soluzione dei problemi registrati in passato. Si tratta quindi di un tassello delle numerose iniziative che da subito abbiamo messo in campo per la struttura”.

La coibentazione permetterà adesso di scongiurare i danni registrati un tempo nei locali sottostanti, causati dal maltempo e dalle copiose precipitazioni, evitando quindi futuri disagi agli ospiti e ai dipendenti stessi della struttura

“L’attenzione su Casa Serena, considerata l’importanza per la città di Sanremo, è sempre stata alta – aggiunge Fulvio Fellegara - già dai primi giorni successivi all’insediamento della nuova Amministrazione comunale, infatti, erano stati effettuati alcuni sopralluoghi per verificarne le esigenze. Da allora abbiamo mantenuto una presenza costante, con visite periodiche, per conoscere il personale, gli ospiti e monitorare di persona il servizio offerto e le eventuali criticità”.