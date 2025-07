Sanremo, inaugurato il nuovo palco a Pian di Nave: successo per lo spettacolo “Drum 100” (foto)

È stato inaugurato con successo il nuovo palco a Pian di Nave, che ieri sera a Sanremo ha ospitato lo spettacolo musicale “Drum 100”, primo appuntamento di una stagione che si preannuncia ricca di eventi.



L’evento, organizzato da Alice Sortino e condotto da Alessio Benedetto, ha visto una grande partecipazione di pubblico, richiamato non solo dalla bellezza della location, ma anche dalla qualità degli

artisti in cartellone. Star della serata sono stati il cantautore imperiese Garibaldi, molto amato dal pubblico locale, e la cantante di Bussana Rita Longordo, già

nota per il suo talento e la sua voce coinvolgente.

I due artisti hanno offerto performance intense e applaudite, confermando il loro legame con il territorio e la scena musicale ligure. L’ingresso gratuito e la finalità solidale dell’iniziativa, il sostegno all’associazione Angsa Imperia, hanno contribuito a rendere la serata ancora più significativa.



Una partenza brillante per il nuovo spazio musicale sanremese, che si candida a diventare uno dei poli principali della cultura e dell’intrattenimento estivo in Riviera.