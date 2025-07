Maltempo in Liguria: Arpal prolunga l'allerta gialla per temporali fino alle 19 di domenica 13 luglio

L’interazione orografica fra lo scirocco e il vento da nord-ovest in uscita dal Cadibona ha creato nella mattina la persistenza di alcuni nuclei precipitativi, una situazione al momento parzialmente attenuata rispetto alle 8.00 e destinata a sbloccarsi entro la parte centrale della giornata.

Le precipitazioni misurate sono state molto intense, con un picco orario di 90.4 mm sul Colle di Cadibona (che alle 9.00 ha smesso di trasmettere i dati), 70.2 a Montagna, 60 a Campo Ligure, 58.8 a Montenotte Inferiore e 52.6 a Prai: hanno causato innalzamenti soprattutto nei torrenti dei bacini più piccoli e locali allagamenti.

Nelle prossime ore lo scirocco riuscirà ad imporsi, sbloccando la stazionarietà delle piogge e, insieme all’azione dell’irraggiamento solare, favorirà nuove precipitazioni temporalesche anche a levante e sulle alpi marittime: saranno piogge sparse, solo localmente forti, ma non più persistenti.

Per questo motivo Arpal ha esteso di un paio d’ore l’allerta gialla per temporali, che sarà in vigore su tutta la regione fino alle 19.00 di oggi, domenica 13 luglio.