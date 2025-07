Ventimiglia, ha paura di tornare a casa da sola di notte: viene accompagnata da Ambulanze Veterinarie Odv

Aveva paura a rientrare da sola, di notte, a casa e così chiede ad Ambulanze Veterinarie Odv un passaggio. E' successo lo scorso fine settimana a Ventimiglia.

"Desidero esprimere un sincero ringraziamento all'associazione Ambulanze Veterinarie Odv, in particolare a Igor Cassini, per la gentilezza e l'umanità dimostrate nei confronti di mia figlia" - dice una lettrice, Chiara Guglielmo - "Mia figlia, vedendo passare l'ambulanza, ha chiesto se potesse essere accompagnata a casa perché aveva paura di rientrare, di notte, da sola. Senza esitare, i volontari si sono fermati e l'hanno accompagnata, facendola sentire al sicuro".

"Un gesto semplice ma di immenso valore" - commenta - "Grazie di cuore per ciò che fate ogni giorno, non solo per gli animali ma anche per le persone".