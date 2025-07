Sanremo: ritardi al Belvedere della Pigna, cittadini stufi delle promesse infrante

"Egr Direttore,

Sono basito dalla notizia sull'apertura in anticipo del Belvedere. Intanto uno deve leggere bene i cartelli esposti e vedere i tempi complessivi e chi effettivamente esegue i lavori, non le decine di consulenti. In sintesi hanno montato l'impalcatura 9 mesi fa e per completare alcune decine di metri di una piazzuola hanno finito ieri. E mancano 2 panchine che una volta erano presenti. Ci sono solo 2 operai che fanno materialmente i lavori ai Regina Elena, non tutti i giorni, e saltuariamente altri 2, esattamente un ruspista e un suo aiuto. Tutto qui il motivo della lentezza biblica e del tempo che ci è voluto per il belvedere. Il comune può dirvi quello che vuole, ma i cittadini sono stufi di essere presi per cretini. Ovviamente documenterò tutto sui social perché la cittadinanza ha diritto di sapere la realtà dei fatti.

Andrea Chiarini".