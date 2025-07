Incontro Istituzionale a Imperia: Prefetto e Consigliere Regionale Biasi uniscono le forze per sicurezza e sviluppo

Un importante incontro istituzionale si è tenuto questa mattina nella Prefettura di Imperia, dove il Prefetto Valerio Massimo Romeo ha ricevuto il Consigliere Regionale Armando Biasi. Già Sindaco di Vallecrosia, Biasi ha incontrato per la prima volta il Rappresentante dello Stato nel suo nuovo ruolo di componente dell'Assemblea Regionale e Presidente della III Commissione (sviluppo economico, trasporti e lavoro).

Il colloquio, svoltosi in un clima di grande cordialità, ha permesso al Consigliere Biasi di illustrare le aree di potenziale collaborazione tra la Regione e la Prefettura. Un tema di particolare rilievo è stata la Commissione Regionale Antimafia, dove Biasi ha ribadito il proprio impegno. Ha inoltre proposto al Prefetto ulteriori forme di cooperazione, con l'obiettivo condiviso di accrescere l'attenzione istituzionale sui possibili tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto economico provinciale. La provincia di Imperia, infatti, è un territorio molto attrattivo sia per la sua vocazione turistica sia per le significative iniziative di sviluppo in corso.

Nel corso dell'incontro, il Consigliere Biasi ha anche segnalato al Prefetto l'attenzione e il sostegno che sta dedicando a importanti progetti volti alla prevenzione della microcriminalità, con un focus specifico sui Comuni dell'entroterra imperiese. A tal proposito, Biasi ha illustrato ai Sindaci i bandi regionali per la videosorveglianza e altre misure di supporto finalizzate a garantire la sicurezza anche nei centri più piccoli.

Il Prefetto Romeo ha espresso il suo apprezzamento per queste iniziative, sottolineando come l'ampliamento dei sistemi di videosorveglianza nei Comuni dell'entroterra rappresenti un passo cruciale per aumentare le condizioni di sicurezza, specialmente nelle aree a minore densità abitativa. Qui, purtroppo, si sono registrati di recente episodi diffusi di teppismo, atti di violenza e truffe ai danni degli anziani.

L'incontro, definito molto proficuo, rafforza ulteriormente il legame tra lo Stato e l'Ente Regione, prefigurando future sinergie a beneficio del territorio e dei suoi cittadini.