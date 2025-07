A Bajardo torna la Sagra dei Crustuli: dolce tradizione e divertimento per tutti

Bajardo festeggia la 3ª edizione della sua amata Sagra dei Crustuli, l’antico dolce tipico della tradizione locale, quest'anno stabilita per domenica 13 luglio 2025, a partire dalle 10:00 fino a sera.

Chi conosce Bajardo per la frescura estiva, per i panorami che offre, così circondato dalla corona delle Alpi Marittime, chi è stato attratto dai sentieri che si snodano nei boschi circostanti o chi semplicemente ha amato stupirsi di fronte al un tramonto o al silenzio di una notte in un borgo di montagna, non può non aver assaggiato, almeno una volta, la dolcezza dei crustuli. Dolce antico che viene ancora preparato, per il pranzo di festa. Ogni cuoca la propria segreta ricetta e ogni famiglia il suo segreto nell'impasto e nell'aroma che lo caratterizza: fiori d'arancio o limone, vino o anice.

Organizzato dal Comune di Bajardo in collaborazione con l’associazione “Amici di Bajardo”, le attività commerciali e molti volontari, l’evento offrirà ai visitatori un’immersione nelle antiche ricette tramandate dalle famiglie bajocche. Durante la festa sarà possibile degustare diverse varianti del crustulo e, per i più curiosi, scoprire i piccoli segreti golosi. Non ci sarà sicuramente da restare delusi e chissà che curiosando qua e là non si riesca a carpire anche qualche ingrediente.

I bambini troveranno giochi gonfiabili per divertirsi tra un crustulo e l’altro e non mancherà neppure la musica del gruppo musicale “Bruti e Boi”.

L’evento si inserisce nel più ampio cartellone estivo di Bajardo, che propone oltre quaranta eventi fra concerti, cinema, letture e attività all'aperto.