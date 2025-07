Maria Pia Scandolo è la nuova segretaria generale Funzione Pubblica Cgil Liguria

Nel pomeriggio di ieri, 10 luglio, l’assemblea Generale Funzione Pubblica Cgil Liguria, riunitasi presso la Camera del Lavoro di Genova, ha eletto all’unanimità la nuova Segretaria Generale Maria Pia Scandolo. All’assemblea, tra gli altri, ha partecipato Federico Bozzanca Segretario Generale Funzione Pubblica Cgil.

Scandolo subentra a Diego Seggi chiamato dalla categoria ad un nuovo incarico nazionale. Maria Pia Scandolo dal 1985 è dipendente di Poste Italiane e iscritta alla Cgil. Da subito inizia a svolgere attività sindacale, diventando delegata e entrando nel maggio del 1996 nel direttivo provinciale Slc Cgil. Nell’ottobre del ’99 viene eletta nelle RSU ed entra in Segreteria Slc nel 2004. Nel settembre 2007 Scandolo è alla guida di SLC Cgil Genova, incarico che ricopre sino al 2012 anno in cui viene eletta nella Segreteria della Camera del Lavoro dove assume le responsabilità del settore sanità, welfare e società partecipate. In Camera del Lavoro diventa anche Segretaria di Organizzazione. Al termine dei due mandati in Cgil Genova, Scandolo viene eletta nella Segreteria regionale per occuparsi di mercato del lavoro, sanità e welfare. A questo incarico Scandolo oggi somma quello di Segretaria Generale Fp Cgil Liguria, la categoria della Cgil che tutela lavoratrici e lavoratori del pubblico impiego e della sanità privata.

Al termine della sua elezione Scandolo ha dichiarato “assumo questo incarico con grande senso di responsabilità e nella continuità del percorso che ha portato la categoria ad ottenere un alto gradimento nelle recenti elezioni per le rsu. Occorre aprire rapidamente una forte stagione contrattuale sul territorio per rispondere alle esigenze della categoria e a chi ha creduto in noi. La forte rappresentanza che ci hanno consegnato le elezioni delle rsu va valorizzata a partire dai territori e dai nuovi eletti che hanno deciso di credere nella Funzione Pubblica Cgil”.