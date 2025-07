Ventimiglia: organizzazione del soccorso sul territorio, incontro tra Cisl e Fns Cisl con il sindaco Flavio Di Muro

CISL e FNS CISL Imperia hanno incontrato oggi, in Comune di Ventimiglia, il Sindaco Flavio Di Muro per discutere di problematiche inerenti l’organizzazione del soccorso nel territorio intemelio.

“Per assicurare tempestività, efficienza negli interventi a tutela della sicurezza di cittadini, turisti, persone in transito e della salvaguardia del vasto patrimonio immobiliare, ambientale, faunistico e boschivo del territorio di confine - ha detto la Segretaria Cisl Imperia Antonietta Pistocco - è assolutamente fondamentale che i Vigili del Fuoco siano messi nelle condizioni migliori per poter svolgere il loro servizio, essenziale per il benessere della comunità. Al momento ci sono criticità, da noi evidenziate e sottoposte prima al Prefetto e oggi al Sindaco di Ventimiglia, come la dotazione organica da rafforzare, l’ammodernamento dei mezzi in dotazione, le uscite da effettuare in sicurezza, una maggiore collaborazione da parte delle forze dell’ordine francesi durante le rischiosissime operazioni di salvataggio dei migranti, che devono essere prese in carico e risolte in un tempo ragionevole".

Il Segretario Territoriale FNS CISL Imperia Fulvio Brezzo segnala le problematiche che gravano quotidianamente sul Distaccamento di Ventimiglia: “C’è un problema di sicurezza per gli operatori e per gli automezzi in dotazione (campagnole, APS, il camion dei Vigili del Fuoco, autovetture, ecc.): nei giorni scorsi si sono purtroppo verificati atti vandalici all’interno dell’area recintata della Caserma. L’uscita dei mezzi impegnati in operazioni di soccorso deve poter avvenire in totale sicurezza per cui chiediamo l’installazione di un impianto semaforico dinanzi alla sede del Distaccamento. Segnaliamo inoltre che per rispondere alle esigenze complesse del territorio è necessaria la riclassificazione del distaccamento di Ventimiglia da SD3 a SD5 in modo da poter ottenere un incremento della dotazione organica (attualmente sottodimensionata) di 25 unità operative". Segnalazione evidenziata già a Maggio u.s. a S.E. il Prefetto di Imperia.

Il confronto tra Sindacato e Amministrazione, svoltosi in un clima sereno e costruttivo, ha approfondito i temi presentati, andando a prospettare possibili soluzioni ed interventi. “Siamo soddisfatti dell’incontro odierno – affermano Pistocco e Brezzo - perché abbiamo trovato interesse e disponibilità ad intervenire in maniera tempestiva, sia per quanto riguarda l’installazione dell’impianto semaforico che per la videosorveglianza delle aree adiacenti alla Caserma in modo da prevenire situazioni spiacevoli. Per quanto riguarda la riclassificazione del Distaccamento di Ventimiglia il Sindaco ci ha garantito sostegno e impegno.”