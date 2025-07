Andrea Zanin, 26 anni, di Imperia, laureato in fisioterapia, è il nuovo Coordinatore Provinciale della Lega Giovani

Succede ad Andrea Bonfà, appena nominato Coordinatore Regionale e che quindi lascia dopo due anni e mezzo di mandato: «Questi anni sono stati ricchi di esperienze e soddisfazioni, il gruppo è cresciuto molto, i giovani sono raddoppiati ed abbiamo creato tutti insieme una squadra forte. C'è un ottimo rapporto con tutti e tra tutti, di amicizia reciproca e c'è tanta voglia di continuare a lavorare e fare bene. Lascio una Lega Giovani Provincia di Imperia nelle mani di un ragazzo che si è distinto per impegno, dedizione e partecipazione costante. Sono certo che il mio successore, Andrea Zanin, farà un ottimo lavoro e continuerà a far crescere il movimento».

Queste le prime dichiarazioni del neo nominato Coordinatore, Andrea Zanin: «Ringrazio il mio predecessore e neo Coordinatore Regionale Andrea Bonfà per la fiducia riposta in me e per avermi conferito questo incarico, il Segretario Provinciale Antonio Federico ed il Segretario Regionale Edoardo Rixi. In questi anni ho creduto tanto nel gruppo e ora sono pronto a dare il massimo per farlo crescere ancora, coinvolgere nuovi ragazzi e continuare a portare avanti le nostre idee con entusiasmo e concretezza. Lavoreremo per rendere la Lega un partito sempre più vicino ai giovani».

Il Segretario Provinciale Antonio Federico dichiara: «Ringrazio l’amico Bonfà per l’ottimo lavoro svolto fino ad oggi, e da esponente del Ponente sono orgoglioso di aver visto questa valorizzazione con la nomina a Coordinatore Regionale. Rivolgo i miei migliori auguri al buon Zanin, certo che saprà continuare il lavoro e rendere il gruppo giovanile provinciale ancora più forte e partecipato».