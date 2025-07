Nel cuore della Riviera, la Torre Gallinaro: storia, architettura e paesaggi da esplorare

Nel cuore pulsante della stagione turistica estiva, la Riviera dei Fiori continua a sorprendere con percorsi di grande fascino storico e naturalistico. Uno dei luoghi più suggestivi, a pochi passi dalla costa, è senza dubbio la Torre Gallinaro di Cipressa, un gioiello architettonico risalente alla metà del Cinquecento. Costruita per iniziativa della popolazione locale, la Torre nasce come baluardo difensivo contro le frequenti incursioni dei pirati barbareschi. La sua funzione originaria era chiara: avvistare e respingere il nemico dal mare, proteggendo le comunità dell’entroterra.



La struttura si distingue per la sua pianta quadrangolare e l’organizzazione interna su due livelli sovrapposti, di cui oggi restano le poderose strutture verticali centrali, caratterizzate da ampie arcate che un tempo sostenevano i solai di copertura. Le murature, realizzate con pietre regolari e pietrame appena sbozzato, presentano un notevole spessore, circa un metro, tipico delle costruzioni difensive dell’epoca. Particolarmente affascinanti sono le numerose feritoie e bucature, studiate per la difesa e per garantire la visibilità su un ampio tratto di costa e territorio collinare. Attorno alla torre si estende un parco naturale di grande bellezza, ideale per escursioni e passeggiate all’ombra della storia. La Torre Gallinaro sorge in un punto strategico, crocevia di antiche strade medievali che collegavano i borghi storici di Lingueglietta, Costarainera, Cipressa, Terzorio, Pompeiana e Castellaro. È proprio lungo questi tracciati che, a partire dal Basso Medioevo, si sono sviluppati gli attuali centri abitati, oggi apprezzati sia per la loro autenticità architettonica che per la quiete che li contraddistingue. Visitare la Torre Gallinaro significa immergersi in un passato fatto di pietra, silenzi e vedute mozzafiato. Un percorso che unisce storia, cultura e natura, rendendo ancora più affascinante l’estate nella Riviera dei Fiori.