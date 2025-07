Taggia, interrogazione sul castello: “Strada dissestata e poca illuminazione”. Longobardi: "Interventi a breve"

Il gruppo consiliare “Progetto Comune” ha presentato un’interrogazione in consiglio comunale per segnalare lo stato di degrado dell’ultimo tratto di strada che conduce al castello di Taggia, evidenziando in particolare le condizioni del manto stradale e l’assenza di un’adeguata illuminazione. A farsi portavoce delle istanze è stata la consigliera Fulvia Alberti, che ha chiesto se siano previsti interventi nel breve periodo e se l’area sarà resa accessibile ai visitatori durante alcune ore del giorno.

A rispondere è stato l’assessore Espedito Longobardi, che ha illustrato le due direttrici d’intervento previste: “Per quanto riguarda il manto stradale finale, effettivamente è dissestato e necessita di un intervento. Alcune operazioni sono già state fatte lungo il percorso, ma il primo intervento imminente sarà proprio il ripristino del tratto di accesso al castello”.

Sull’illuminazione, Longobardi ha ricostruito l’iter avviato mesi fa: “Già a inizio anno avevo proposto un’illuminazione della parte sottostante al castello, dove si erano verificati numerosi abbandoni di rifiuti, per contrastare il fenomeno. Successivamente, su proposta della giunta e in particolare della consigliera Chiara Cerri, abbiamo previsto anche un’implementazione dell’illuminazione lungo la rampa che conduce al castello. Siamo in attesa dell’ultimo preventivo per concludere entrambe le operazioni”.

Per quanto riguarda l’accessibilità al sito, l’assessore ha precisato: “La guida turistica può accedere liberamente, ovviamente confrontandosi con gli uffici comunali. Nell’ultimo periodo abbiamo anche provveduto a uno sfalcio dell’erba lungo la strada che porta al castello per rendere l'area più accogliente”.

Un pacchetto di interventi, dunque, è in fase avanzata e dovrebbe restituire presto maggiore decoro e sicurezza a uno dei luoghi simbolo del patrimonio storico di Taggia.