Sanremo, lavori piazza Eroi, una nostra lettrice: "Perchè trasformarla nell’ennesima distesa di cemento?"

La nostra lettrice Maria S. scrive alla redazione per condividere alcune riflessioni in merito a piazza Eroi Sanremesi.

"Al di là della tanto annunciata ripresa del cantiere, che, scrive, a dire il vero, si traduce nella presenza saltuaria di tre o quattro operai, resta il fatto che a Sanremo, purtroppo, i cantieri iniziano ma non si sa mai quando (e come) finiranno. Ciò che mi preme sottolineare, però, è la recente variante approvata dal Comune. È davvero un buon servizio alla cittadinanza eliminare la fontana e trasformare la piazza nell’ennesima distesa di cemento? Una piazza, per sua natura, dovrebbe essere un luogo di incontro e socialità, uno spazio pensato soprattutto per i più giovani e gli anziani. Trovo profondamente sbagliato aver sacrificato questa vocazione naturale per destinare la piazza quasi esclusivamente al mercato bisettimanale".

"Nulla contro gli operatori del mercato, che hanno pieno diritto a lavorare in condizioni dignitose. Ma allo stesso modo i cittadini hanno diritto a vivere una piazza accogliente, bella, funzionale, pensata per la città e non solo per le esigenze commerciali. Possibile che sia così difficile coniugare le due cose? Possibile che l’amministrazione scelga sempre la strada più semplice che spesso si traduce nella peggiore per i cittadini? Una buona amministrazione dovrebbe fare gli interessi di tutti, cosa che purtroppo in questo, come in altri casi, non si sta facendo".

"Spero che chi di dovere possa tornare sui suoi passi e trovare il modo di far convivere tutte le vocazioni della piazza…se e quando mai finirà".