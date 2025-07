Ospedaletti Insieme: "Turismo, degrado e promesse disattese, la vera cartolina del nostro Comune" (Foto)

Siamo all’8 luglio 2025, nel pieno della stagione estiva, e ciò che il Comune offre ai cittadini e ai turisti è ben lontano da quella tanto sbandierata immagine di rilancio e sviluppo. La realtà che si presenta agli occhi di tutti è una cartolina a dir poco vergognosa: uno scorcio eloquente dello stato attuale del nostro territorio, che evidenzia il profondo scollamento tra le parole pronunciate in campagna elettorale e i fatti.

Fin dal primo mandato, questa amministrazione ha promesso interventi, investimenti e visione. Tuttavia, ciò che oggi resta sono opere incompiute, incuria e scelte che lasciano spazio solo al degrado.

Alcuni esempi parlano da soli:

• Il campetto per i giovani, progettato per offrire uno spazio sicuro e inclusivo, è dotato di porte realizzate con bidoni della spazzatura in ferro, con evidenti rischi per la sicurezza dei ragazzi.

• Il Piazzale Byblos, più volte vantato come fiore all’occhiello, si presenta abbandonato e lasciato al degrado.

• La palestra comunale, ufficialmente inaugurata, è in realtà non operativa o comunque incompleta.

• Una panchina con ricarica USB, donata dai commercianti e consegnata al Comune, è stata collocata in una zona marginale e poco curata, rendendola praticamente inutilizzabile.

• Il campetto per cani sul mare, una struttura una volta invidiata, oggi è in totale abbandono.

• Le spiagge sono state allestite con materiali inadeguati, simili a quelli di un binario ferroviario, del tutto inadatti a una località balneare. È vero, non siamo famosi per la sabbia, ma sarebbe stato il minimo garantire un ghiaino decente e sicuro per chi frequenta la costa.

• Lo storico gabinetto pubblico nella zona della ciclabile è guasto da tempo, penalizzando sia i ciclisti che gli operatori del mercato settimanale. Da tempo era stata proposta una relocazione del mercato per decongestionare via Roma e rivitalizzare l’area, ma anche su questo nessuna risposta.

• La questione semafori, per cui si parla di una spesa pubblica superiore a 50.000 euro, rappresenta un altro esempio di gestione discutibile. Avevamo proposto la realizzazione di una rotonda, soluzione più efficiente, meno costosa sul lungo periodo e più sostenibile sotto il profilo ambientale ed energetico.

A tutto ciò si aggiunge il fatto che i bandi per la gestione delle spiagge sono partiti in ritardo, compromettendo la preparazione per la stagione estiva. Un territorio che vive di turismo non può permettersi simili leggerezze.

Chiediamo interventi concreti, non nuove promesse. Il rilancio passa dai fatti, non dalle parole.