Sanremo, conclusi i festeggiamenti parrocchiali di san Siro (foto)

Ora è veramente finita: con la solenne celebrazione eucaristica svoltasi ieri sera si sono conclusi i festeggiamenti parrocchiali di san Siro, intitolati questo anno “Pellegrini di speranza”.

E' stato impegnativo e faticoso portare a termine il lavoro, che per i membri del Comitato inizia da fine dicembre, ma la soddisfazione per la realizzazione è tanta.

Ripercorrendo velocemente le serate: lunedì 30 giugno straSanSiro, martedì 1° luglio serata giochi di società, mercoledì 2 luglio serata magica con il Mago Sasà e proiezione del film Kung Fu Panda 4, giovedì 3 luglio serata pubblica con l'Ambasciatore del sorriso, venerdì 4 e sabato 5 luglio due serate di Sagra, Triduo in preparazione della festività e lunedì 7 luglio S. Messa in onore di San Siro, il "fughetu" ... nonostante tutto ciò la settimana è volata e quasi la fatica e le (poche) inevitabili incomprensioni sono già passate nel cassetto dei ricordi.

Cosa ci rimane nella mente? i visi accaldati all'arrivo della "maratona", la gioia e lo stupore dei bambini per le magie e il film, l'emozione per le parole di Andrea Caschetto, le note arpeggiate del maestro Crespi, le voci del coro diocesano, i profumi della frittura alla sagra, i sacchettini colmi di semi di fiori simbolo della Speranza, le parole del vescovo sulla figura di san Siro ...

Una "macchina" di tali dimensioni ha avuto bisogno di tante persone e quindi sono doverosi e sinceri i ringraziamenti per chi ha contribuito a vario titolo: Avocase, Biesse di Corradini, Assicurazioni Generali Sanremo, Sanremo impianti, Hotel Eletto, Agorà caffè, Divani e divani, Coapi, Carrozzeria Funivia, Angeli di pace, Civ Via de Benedetti, Top Flor Sanremo, Panetteria san Francesco, Anselmo Farisano, Gianfranco De Marco, Giacomo De Vai. Inoltre, protezione civile, croce rossa, e Comune di Sanremo. L'esercito degli arancioni: camerieri, gruppo pulizie, gruppo preparazione cibi, gruppo cucina, bar e cassa, logistica, gruppo allestimento piazza, luci e suoni, addetti agli ordini e ai fornitori; il gruppo liturgia; l'orchestra Rita e gli evergreen ...

Un grazie a Don Nicolas che anche questa volta si è fidato delle idee e delle iniziative che il Comitato ha voluto sviluppare e portare avanti

Un grazie speciale a S.E. Monsignor Antonio Suetta e al Sindaco di Sanremo, avvocato Alessandro Mager, che ieri sera si sono prestati ad effettuare le premiazioni della stra SanSiro.

Il ringraziamento più grande va al Signore che ci ha accompagnato nella preparazione e nella realizzazione, consentendo al Comitato di lavorare in armonia e fraternità.

Infine, un grazie particolare va al presidente del Comitato LUCA GRISERI: anche quest'anno senza di lui tutto ciò che abbiamo realizzato non sarebbe stato possibile, la sua solerzia e disponibilità, la capacità di mediare e di scegliere le persone giuste, l'esserci in ogni momento e per ciascuno di noi è una dote rara e per questo motivo tutto il Comitato si raccoglie intorno a Luca in un abbraccio fraterno.

E adesso qualche settimana di pausa e poi si ricomincia il lavoro: vi aspettiamo per l’estate 2026 sempre in piazza san Siro. Buona Estate!