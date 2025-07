Taggia, disabili residenti penalizzati dai parcheggi in estate: "Serve una soluzione"

"Ogni estate trovare un parcheggio diventa un'impresa, perché poi i turisti disabili lasciano la macchina parcheggiata durante tutto il soggiorno e questo crea comunque un disagio per noi del territorio".

A parlare è il signor Ranieri, persona disabile residente a Taggia, che lamenta una a suo dire mancanza di attenzione da parte del Comune di Taggia (e non solo) nei confronti delle persone disabili, in particolare durante l’estate. Nello specifico il riferimento è alla recente decisione da parte dell'amministrazione di concedere ai residenti la sosta gratuita negli stalli gialli e la riduzione delle tariffe per quelli blu, senza però tenere conto delle difficoltà dei disabili residenti che, a causa dell’afflusso turistico, faticano a trovare parcheggio nei posti a loro dedicati.

"Ovviamente capisco i turisti che arrivano, trovano parcheggio e poi non usano la macchiana per due settimane - continua - ma questo poi ci crea difficoltà impressionanti. Dobbiamo essere tenuti in considerazione e soprattutto considerati esattamente come gli altri. Sia chiaro, faccio riferimento a Taggia perché è una realtà che vivo quotidianamente abitando qui, ma spostandosi negli altri Comuni del territorio la situazione non cambia".

Il messaggio lanciato all'amministrazione è chiaro: andare a istituire dei posteggi pensati appositamente per i residenti portatori di disabilità: "Basta guardare il lungomare di Arma, dove si vedono macchine parcheggiate anche per settimane. Bisogna trovare una soluzione. O mettere di fianco a quei parcheggi degli altri posti auto provvisori, così che anche noi che abitiamo qui possiamo lasciare la macchina. E ripeto, non è un problema solo qui, si vede in tutta la provincia. E anche le associazioni credo dovrebbero fare uno sforzo extra in questo senso, anche perché noi che siamo tesserati comunque paghiamo una quota per farne parte. E forse bisognerebbe ogni tanto anche puntare i piedi".