Blitz anticrimine a Sanremo: tre operazioni dei Carabinieri in un giorno

Un'intensa giornata di operazioni per i Carabinieri della Compagnia di Sanremo, che ieri pomeriggio hanno assestato duri colpi alla criminalità locale con tre interventi significativi: un arresto per rapina aggravata, uno per detenzione illecita di stupefacenti e una denuncia per tentato furto e rapina impropria.

Al termine di un'articolata attività d'indagine, i militari hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare, arrestando un 42enne sanremese ritenuto responsabile di rapina aggravata. L'uomo era ricercato in seguito a un episodio avvenuto qualche settimana fa in Piazza Colombo, nei pressi dell'autostazione "RT". In quell'occasione, nella tarda serata, l'indagato aveva aggredito un cittadino belga tentando di strappargli uno zaino contenente documenti e circa 350 euro in contanti. Durante la colluttazione, l'aggressore aveva estratto un coltello, ferendo la vittima a una mano prima di darsi alla fuga e far perdere le proprie tracce. Le indagini della Sezione Operativa della Compagnia di Sanremo hanno permesso di raccogliere indizi inequivocabili a carico del 42enne, già noto alle forze dell'ordine per precedenti specifici. Su disposizione dell'Autorità Giudiziaria di Imperia, l'uomo è stato condotto presso la Casa Circondariale di Sanremo, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

Sempre nella giornata di ieri, i Carabinieri di Sanremo hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino tunisino di 58 anni, con regolare permesso di soggiorno ma già noto alle forze dell'ordine, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. L'uomo è stato bloccato mentre cedeva una dose di crack a un acquirente locale. La successiva perquisizione ha permesso di rinvenire altre quattro dosi della stessa sostanza e quasi 800 euro in contanti, ritenuti provento dell'attività di spaccio. Dopo le formalità di rito in caserma, il 58enne è stato messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria in attesa del rito per direttissima, al termine del quale è stato condannato a cinque mesi di reclusione.

Infine, in tarda serata, i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Sanremo hanno denunciato a piede libero un altro cittadino tunisino di 30 anni, con precedenti, per tentato furto e rapina impropria. L'uomo è stato fermato nei pressi di via Palazzo dopo essersi introdotto, previa effrazione, in due abitazioni di via Montà, asportando monili ed effetti personali. Scoperto da uno dei proprietari, nel tentativo di garantirsi la fuga, lo straniero ha più volte spintonato la vittima, fortunatamente senza causarle lesioni. L'intervento tempestivo dei Carabinieri ha permesso di fermare l'indagato e di restituire la refurtiva ai legittimi proprietari.