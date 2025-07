Sanremo in lutto per la morte di Antonino Mazzone, era l'ultimo dei combattenti della Brigata Oreste

Sanremo in lutto per la morte di Antonino Mazzone, che era l'ultimo dei combattenti della Brigata Oreste.

"Apprendiamo con tristezza che Antonino Mazzone, nato il 25 ottobre 1921, è mancato il 3 luglio 2025 a Sanremo" - dice Amelia Narciso, presidente dell'Anpi - "Era forse rimasto l'ultimo dei combattenti della Brigata Oreste, Divisione Pinan Cichero, formazione partigiana garibaldina che ha combattuto alle spalle dell'appennino ligure-piemontese".

"Nonostante i suoi quasi 104 anni nel cuore era rimasto per sempre il partigiano 'Juventus'"- afferma Amelia Narciso, presidente dell'Anpi - "Grazie, riposa in pace. Noi non vi dimenticheremo!".