Al via i Saldi Estivi al Molo 8.44: moda, convenienza e tanto stile dal 5 luglio

Con l’arrivo di luglio, al Molo 8.44 di Vado Ligure si respira aria di grandi occasioni: da sabato 5 luglio 2025 iniziano ufficialmente i saldi estivi, l’appuntamento più atteso da chi ama fare shopping con stile ma con intelligenza.

Il centro commerciale si prepara ad accogliere i visitatori con offerte imperdibili.

Sono tantissimi i marchi presenti al Molo 8.44, soprattutto nel settore abbigliamento, con proposte per ogni gusto, età e budget.

Tra i brand per adulti si trovano Guess, H&M, Motivi, Conbipel, Terranova, Fiorella Rubino, DeN, Takko Fashion, Please, Jack & Jones e Decathlon, che offrono sconti interessanti su abbigliamento casual, sportivo, elegante e streetwear. Ampio spazio anche alla moda per bambini con marchi come Blukids.

Chi cerca articoli per la casa troverà le offerte di TEDi e Croff, due punti vendita dedicati al mondo dei casalinghi, ideali per dare un tocco nuovo agli spazi domestici o trovare soluzioni pratiche a piccoli prezzi.

Per la cura della persona e della casa, invece, è d’obbligo una tappa da Acqua & Sapone, sempre fornito di prodotti per l’igiene, la bellezza e la pulizia.

Se durante lo shopping i più piccoli reclamano attenzione, ci pensa Toys Super Giocattoli, con tantissime proposte per farli felici e qualche sconto interessante anche sui giochi più richiesti.

E per chi non dimentica i propri amici a quattro zampe, da Arcaplanet ci sono offerte su accessori e alimenti per animali domestici, pensati per ogni esigenza.

"Il Molo 8.44 non è solo una meta per lo shopping, ma una vera esperienza da vivere. Grazie ai suoi ampi spazi, ai servizi comodi (come il parcheggio gratuito) e alla possibilità di rilassarsi tra un acquisto e l’altro nei tanti punti ristoro presenti, diventa il luogo ideale per trascorrere una giornata piacevole, da soli o in compagnia- dicono dalla direzione del Molo 8.44 - Dal 5 luglio, il Molo 8.44 ti aspetta per i saldi estivi: sconti, sorprese e tante opportunità ti stanno aspettando nei tuoi negozi preferiti. Moda, casa, giochi, bellezza e molto altro… il meglio dello shopping".