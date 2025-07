Ventimiglia, rapina sventata grazie al coraggio di un vice ispettore della Polizia: tunisino arrestato (foto)

Stamani a Ventimiglia, un uomo è stato arrestato in flagranza di reato grazie al pronto intervento di un Vice Ispettore della Polizia di Frontiera, aggredito durante un tentativo di rapina ai danni di un supermercato situato nei pressi dell’ufficio di Polizia.

L'uomo, ossia un cittadino tunisino classe 1993, aveva rubato alcune bottiglie di liquore e, nel tentativo di fuga, ha aggredito il personale di vigilanza e colpito al volto l’Ispettore con violenza. Nonostante le ferite riportate, l’Ispettore ha inseguito il soggetto all’esterno, supportato da altri operatori della Polizia di Frontiera e da militari della Guardia di Finanza, giunti nel frattempo, riuscendo a bloccarlo e ad arrestarlo.

Al tunisino sono contestati i reati di rapina, violenza e resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Lo straniero è stato giudicato con rito direttissimo all'esito del quale è stato convalidato l’arresto e applicata, nei suoi confronti, la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Imperia. Il vice ispettore, invece, è stato trasportato in ospedale per le cure del caso, non è in gravi condizioni.

" A lui va il ringraziamento dell’Amministrazione e di tutti i colleghi. Questo episodio conferma ancora una volta l’impegno quotidiano e la dedizione delle Forze dell’Ordine sul territorio per garantire sicurezza e legalità", scrivono dalla polizia di frontiera.