Molini di Triora, primo intervento dell’elisoccorso nella nuova piazzola: salvata una donna con sospetto ictus

È stato messo subito alla prova, poche ore dopo l’inaugurazione ufficiale, il nuovo punto di atterraggio per l’elisoccorso a Molini di Triora. Nella serata di ieri, infatti, la nuova piazzola realizzata nell’area delle ex caserme è stata teatro del primo intervento di emergenza, che ha consentito il soccorso tempestivo di una residente colta da un sospetto ictus.

L’allarme è scattato nella tarda serata di giovedì. Grazie alla rapida attivazione dei soccorsi e alla presenza della nuova struttura abilitata all’atterraggio notturno, l’elisoccorso è potuto intervenire in tempi brevissimi, garantendo il trasporto immediato verso una struttura ospedaliera attrezzata.

La piazzola era stata inaugurata martedì sera alla presenza delle autorità comunali e sanitarie, segnando un passaggio cruciale per la sicurezza dell’alta Valle Argentina, da sempre penalizzata dalla distanza dai presidi sanitari principali.

L’episodio conferma, nel modo più concreto, l’importanza strategica dell’intervento: la possibilità di effettuare voli notturni in un’area impervia e poco servita può fare la differenza tra la vita e la morte. In questo caso, la donna è stata raggiunta e stabilizzata in tempi rapidi, un fattore determinante in presenza di patologie tempo-dipendenti come l’ictus.

Un debutto immediato e significativo per una struttura che, a distanza di meno di tre giorni dalla sua attivazione, ha già dimostrato tutta la sua utilità per il territorio.