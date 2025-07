Edificio scolastico 'Lucia Corna', Camporosso ottiene il certificato di prevenzione incendi

Camporosso ottiene il certificato di prevenzione incendi per l’edificio scolastico 'Lucia Corna' sito in via San Rocco.

Un traguardo per la sicurezza della scuola. "Dopo un lavoro durato alcuni anni e accompagnato da importanti investimenti, abbiamo finalmente ottenuto il Certificato di Prevenzione Incendi per l’edificio scolastico 'Lucia Corna' di via San Rocco" - fa sapere il sindaco Davide Gibelli - "Questo risultato rappresenta un traguardo fondamentale per la sicurezza della scuola, poiché attesta la piena conformità alle normative antincendio vigenti".

"Con orgoglio sottolineo che questo certificato è attualmente posseduto da un numero ancora limitato di scuole italiane, rendendo il nostro istituto un esempio virtuoso a livello nazionale" - sottolinea il primo cittadino.