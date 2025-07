Sanremo: dopo il carcere, domani con la Camera Penale provinciale l'incontro e il dibattito sul tema 'La fine della pena'

‘La fine della Pena’: è questo il titolo dell’appuntamento organizzato dalla Camera Penale di Imperia e Sanremo, con l’associazione ‘Nessuno tocchi Caino’ e il garante dei diritti delle persone, per domani a Sanremo. Il primo appuntamento è per le 10.30, nel carcere di Valle Armea per una visita riservata agli organizzatori dell’assemblea pubblica, dal titolo ‘Un garante per l’altra città’, che si svolgerà dalle 16.30, nella sala Privata del Casinò.

Dopo i saluti del Sindaco matuziano, Alessandro Mager, presiederà l’incontro Marco Bosio, presidente della Camera Penale. Gli interventi previsti saranno di: Sergio D’Elia, segretario di ‘Nessuno tocchi Caino’, del vice Sindaco Fulvio Fellegara, del garante regionale dei detenuti Doriano Saracino, del consigliere regionale Jan Casella, dell’avvocato penalista Eugenio Aluffi, dell’architetto Cesare Burdese e di Stefano Petrella, del direttivo di ‘Nessuno tocchi Caino’.