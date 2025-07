Passaggio delle cariche al Lions Club Bordighera Otto Luoghi: una serata unica di amicizia e nuovi progetti

Nella splendida cornice del Grand Hotel del Mare di Bordighera, nella serata del 27 giugno, si è svolto il tradizionale passaggio delle cariche del Lions Club Bordighera Otto Luoghi. L’evento è stato unico e particolarmente suggestivo, poiché si è svolto interamente all’aperto nello splendido giardino del Grand Hotel del Mare, avvolto dai colori e dai profumi dell’estate ligure.

Durante la cerimonia, il presidente uscente Delia Sabbieti ha consegnato la simbolica campana a Roberto Ferrandini, conosciuto affettuosamente come Axl, socio unico, carismatico, pieno di iniziativa e sempre dinamico, che guiderà il Club nel nuovo anno sociale. La squadra che il prossimo presidente ha scelto per partecipare al consiglio direttivo, è formata da

Immediato Past President: Delia Sabbieti, Censore : Enzo Costagliola, Segretario Fabrizio Còndrò, Cerimoniere : Monica Cocilovo, Tesoriere: Germano Pellegrino, Officer per la sicurezza : Lorenzo Prette, Presidente comitato Marketing e comunicazione: Elisabetta Giribaldi, Secondo vice Presidente: Emanuela Surace, Consiglieri: Davide Tacchi-Morena Biancheri-Stefano Ferlito-Maura Lanteri, GLT (Presidente di Comitato Leadership): Primo Vice Presidente Gianluca Di Rocco, GMT (Presidente Comitato Soci e Coordinatore LCIF): Mimma Espugnato De Chiara, GST (Presidente Comitato Service e Presidente Comitato Organizzatore del Lions Day) Raffaella Fogliarini. Ma, come ha spesso sottolineato il nuovo Presidente, tutti saranno “coinvolti e mai assolti”.

La serata è stata impreziosita dall’ingresso di un nuovo socio: la signora Yodalis Caridad Rodríguez, di professione gioielliera, a testimonianza della vitalità e della capacità di accoglienza del Club. Il clima di serenità, sincera amicizia e condivisione ha reso questo appuntamento davvero speciale. Nel corso della serata è stato inoltre consegnato a Fabrizio Condrò il prestigioso riconoscimento “Melvin Jones Fellow” per le svariate attività svolte nel corso dell’anno come Presidente di zona, tra cui il contributo fondamentale per la nascita del Leo Club Ventimiglia Bordighera e Valli, presieduto da Alex Buttitta, alcuni rappresentanti del neonato Leo Club, hanno presenziato all’evento e affiancheranno i Club Lions sponsor nelle attività che verranno svolte negli anni a venire.

Con lo sguardo rivolto al futuro, il Lions Club Bordighera Otto Luoghi si è già detto pronto a elaborare nuove proposte e ad affrontare con entusiasmo gli impegni dell’anno che verrà, sempre nello spirito di servizio che lo contraddistingue.