Sanremo: conferimento dei rifiuti, 'ecoisole 'open' per una raccolta rifiuti più semplice in fase sperimentale

Il nuovo meccanismo di conferimento dei rifiuti concordato dall’Amministrazione comunale di Sanremo e da Amaie Energia e Servizi tramite le ecoisole prevede una fase di sperimentazione in cui, per ottimizzare il servizio, rientra anche l’eventuale utilizzo di badge non conformi.

“Tale scelta – spiega l’assessore Ester Moscato – nasce proprio dall’esigenza di offrire un servizio più efficiente e inclusivo durante questo periodo sperimentale di posizionamento e monitoraggio delle ecoisole, con l’obiettivo di ottenere una modalità di utilizzo efficace che includa anche le utenze turistiche. Amaie Energia ha scelto di settare il funzionamento delle stesse in modalità "open", lasciandole cioè accessibili a qualsiasi tessera con tecnologia "mifare". Queste tessere verranno poi escluse dall’elenco di quelle abilitate al termine del periodo di prova.

Siamo infatti convinti che gli utenti abilitati vogliano utilizzare correttamente i badge consegnati, ma nel caso di distrazione si preferisce garantire comunque il servizio di raccolta”.

Si ricorda che la tecnologia mifare è una tecnologia RFID -Radio-Frequency Identification- che opera nella banda di frequenza di 13.56 MHz, compatibile con lo standard ISO/IEC 14443. Le carte mifare sono utilizzate per controllo accessi, pagamenti, trasporto pubblico, e altre applicazioni che richiedono identificazione e archiviazione dati sicura.