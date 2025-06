La squadra di pronto intervento del Comune impegnata in opere di sicurezza e decoro

Nuovi lavori in città da parte della squadra di pronto intervento del Comune, impegnata quotidianamente su strade e arredo urbano per operare in tema non solo di decoro ma anche di sicurezza.

Gli ultimi lavori, eseguiti in questi giorni, hanno riguardato la copertura di un buco creatosi in via Saccheri, dove si era verificato un cedimento dell’asfalto, che poteva rappresentare un pericolo per i fruitori della strada pedonale.

Ripristinata anche una griglia, presente alla base di via Melandri, messa in sicurezza a terra.

Gli operai sono poi intervenuti per la pulizia di alcune cunette, come ad esempio in strada San Lorenzo, con la rimozione della terra presente a bordo strada per garantire il regolare deflusso dell’acqua in occasione di pioggia.