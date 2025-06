Sicurezza a Imperia, la Prefettura chiarisce: “Nessuna emergenza, dichiarazioni riferite solo al capoluogo”

In merito ad alcune notizie riportate dalla stampa locale, circa le dichiarazioni rese dal Sindaco di Imperia e Presidente della Provincia On. Claudio Scajola a conclusione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, questa Prefettura ritiene opportuno fornire alcune precisazioni:

In data 23 giugno u.s., si è riunito il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, del quale il Sindaco, e Presidente della Provincia come è noto, è componente di diritto.

Il Comitato ha esaminato la situazione della Sicurezza, con riferimento esclusivamente alla Città di Imperia, dove nell’attuale stagione estiva si sta registrando un favorevole incremento di presenze turistiche.

In tale quadro, e in relazione anche a recenti episodi di teppismo si è ritenuto opportuno, previa intesa tra Prefetto e Sindaco, di portare l’argomento all’attenzione del Comitato, che ha assunto iniziative di carattere operativo mirate all’intensificazione dei servizi di controllo e vigilanza del territorio da parte delle Forze dell’Ordine.

Ciò è evidente, peraltro, dalle attività operative che sono tuttora in atto e che vedono, tra l’altro, l’impiego ad Imperia di servizi appiedati e l’utilizzo di biciclette da parte dei Carabinieri per un maggiore e più capillare controllo delle zone cittadine.

A conclusione dell’incontro tenutosi il giorno 23 giugno, gli organi di Stampa presenti in Prefettura, hanno chiesto di porre, come di consueto, alcune domande sull’esito della riunione.

In tale direzione, è stato evidenziato che la città di Imperia non presenta situazioni preoccupanti sotto il profilo della sicurezza, in quanto l’attenzione delle FFOO è massima nel prevenire e contrastare i fenomeni di microcriminalità diffusa, spesso sfociati in furti o episodi di rissa i cui autori, peraltro, sono stati assicurati alla giustizia.

In tale contesto, sia il Prefetto che il Sindaco, conformemente alle valutazioni emerse in sede di Comitato, hanno ritenuto doveroso confermare una situazione non allarmante nel capoluogo provinciale e, peraltro, controllata dalle FFOO con il concorso della Polizia Municipale.

In tal senso, le dichiarazioni rese dal Sindaco Scajola, sono state riferite alle problematiche di Sicurezza esclusivamente della Città di Imperia e NON di altri contesti provinciali .

Infatti, il Sindaco ha inteso rassicurare i cittadini di Imperia sulla esistenza di una situazione che non presenta criticità per la sicurezza della città, anche per la “mancata evidenza finora dell’esistenza di organizzazioni criminali” nel Comune di Imperia.

Tanto si ritiene di dover precisare per dovere istituzionale.