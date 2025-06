Sanremo: consegnate le Bandiere Blu alle spiagge del “Cubo”, dei “Tre Ponti”, ai “Bagni Azzurri” e a “La Brezza”

Questa mattina gli assessori Ester Moscato e Alessandro Sindoni, assieme alla consigliera Anna Roberta Di Meco, consigliere comunale, e a Linda Peruggi, dirigente del Comune di Sanremo, hanno consegnato le Bandiere Blu alla spiaggia libera attrezzata “Il Cubo”, a quella dei “Tre Ponti”, nonché agli stabilimenti balneari “Bagni Azzurri” e “La Brezza”.

“La Bandiera Blu rappresenta un riconoscimento importante – dichiarano gli assessori Alessandro Sindoni ed Ester Moscato – perché consente di continuare a promuovere una gestione sostenibile del territorio, con particolare riferimento alla possibilità di avviare anche un percorso di turismo sostenibile. Infatti, la Bandiera Blu può rappresentare un ulteriore elemento di attrazione per il turismo di qualità. Rivolgiamo un ringraziamento ad Anna Di Meco, consigliere comunale, per il sostegno nel seguire questa pratica e per essersi recata a Roma in occasione della conferenza di presentazione della Bandiere Blu, nonché agli uffici comunali per il lavoro svolto”.