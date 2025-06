Giovani agricoltori, la Regione Liguria proroga al 22 settembre i termini per il saldo dei contributi PSR

La Giunta regionale della Liguria ha approvato, su proposta del vicepresidente con delega all’Agricoltura Alessandro Piana, la proroga al 22 settembre 2025 dei termini per la presentazione delle domande di pagamento del saldo finale nell’ambito delle sottomisure 4.1 e 6.1 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022, dedicate rispettivamente al sostegno agli investimenti nelle aziende agricole e all’avvio d’impresa per i giovani agricoltori.



“Con questo provvedimento – dichiara il vicepresidente Piana – diamo seguito alle richieste del territorio e delle principali organizzazioni professionali agricole della Liguria, che hanno segnalato difficoltà oggettive nel completamento degli investimenti previsti nei Piani Aziendali di Sviluppo entro la scadenza inizialmente fissata al 30 giugno. La proroga rappresenta un aiuto concreto per i giovani agricoltori liguri, che potranno così completare i percorsi previsti dai bandi, raggiungere gli obiettivi professionali e consolidare le loro imprese agricole”.



La decisione della Regione recepisce le istanze pervenute dagli imprenditori del comparto agricolo giovanile e dalle Associazioni, che nei giorni scorsi avevano presentato apposite richieste di proroga. La scadenza estesa al 22 settembre 2025 riguarda, in particolare, la presentazione delle domande di saldo finale, il raggiungimento della capacità professionale, l’attuazione del Piano Aziendale di Sviluppo (PAS) e, ove previsto, il recupero dei terreni abbandonati.



“Si tratta di una misura di buon senso e attenzione – conclude Piana – che conferma il nostro impegno a sostegno delle nuove generazioni e del presidio del territorio agricolo ligure”.