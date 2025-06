Caldo torrido in arrivo sulla Liguria: nei prossimi giorni temperature in forte aumento

Nei prossimi giorni la Liguria sarà investita da un’ondata di caldo torrido, con temperature in costante aumento sia nei valori minimi che massimi. La causa è da ricercarsi nell’azione congiunta di un potente anticiclone di matrice africana e di venti settentrionali al suolo che, attraversando i rilievi appenninici, subiranno un effetto favonico responsabile di un ulteriore riscaldamento dell’aria.

Lo zero termico, secondo le ultime previsioni, potrebbe sfiorare i 6000 metri, segnale evidente di un contesto climatico estremo e decisamente anomalo per il periodo. A rendere il tutto più sopportabile sarà il basso tasso di umidità, che mitigherà almeno in parte la percezione del caldo: si tratterà infatti di un caldo torrido, secco, e non afoso.

Secondo gli scenari attualmente più probabili, un primo lieve calo delle temperature potrebbe aversi verso la fine della prossima settimana, ma fino ad allora la parola d’ordine sarà prudenza: evitare l’esposizione prolungata al sole nelle ore centrali della giornata, idratarsi frequentemente e prestare particolare attenzione a bambini, anziani e soggetti fragili.