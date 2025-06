Vuoi lavorare nell'Informatica? Diventa un #APP-Angels!

Un'altra opportunità di formazione gratuita al Centro Pastore di Imperia, nel quadro dell'iniziativa Match Point 3 finanziata dalla Regione Liguria per aumentare l’occupazione dei Giovani fra i 18 e i 35 anni.

Si tratta della terza edizione del Corso per Tecnici esperti in applicazioni software, un’ottima e completamente gratuita possibilità di entrare nel mercato del lavoro nel settore dei servizi informatici. Una possibilità concreta perché, come le scorse edizioni, è stata realizzata in stretta collaborazione con aziende del territorio che cercano la figura del tecnico per potenziare il loro organico. Questa volta, però, oltre alla preziosa collaborazione con la società C&C Sistemi, del gruppo Maggioli, che ospiterà in stage gli allievi e li addestrerà nelle attività di assistenza presso aziende private ed enti pubblici che utilizzano i suoi software, il corso avrà il grande vantaggio di essere organizzato presso l’aula digitale del Polo Imperiaware, la nuova di via Delbecchi a Imperia, promossa da Confindustria e che racchiude 18 aziende leader nel settore dei servizi informatici.

Il termine per cogliere questa concreta opportunità si sta avvicinando, le domande dovranno essere presentate presso il Centro Pastore entro le ore 12:00 del 10 luglio 2025.

Soggetti ammessi: iniziativa finanziata dal FSE+ e da Regione Liguria rivolta a giovani disoccupati, inoccupati e inattivi con età inferiore ai 35 anni e residenti/domiciliati in Liguria.

Requisiti: l’unico requisito è aver assolto l’obbligo di istruzione.

Modalità di svolgimento: l’attività formativa proposta ha una durata complessiva di 600 ore, di cui 300 di teoria/pratica e 300 di alternanza formativa in azienda (stage).

Il tecnico esperto in applicazioni software assiste i progettisti e gli analisti di software, installando, configurando, gestendo e manutenendo applicazioni software, ma assiste anche gli stessi clienti, Enti Pubblici ed Aziende private, spesso in loco, svolgendo attività di inserimento dati e veri e propri incarichi di servizi in outsourcing. Le attività principali relative alla figura professionale sono: - verificare e testare il funzionamento del prodotto realizzato; - analizzare o individuare le esigenze del cliente (analisi dei problemi aziendali, definizione dei requisiti hardware e software, ecc.); - fornire consulenza ai clienti su software o sistemi informatici; - fare formazione/informazione ai clienti; - supportare gli sviluppatori interni.

La principale attrattività di questo corso deriva dal fatto che, per mesi, gli allievi apprenderanno e lavoreranno a stretto contatto con le stesse aziende che sono alla ricerca di personale da assumere.

In seguito al completamento dell’attività formativa e al superamento dell'esame finale, agli allievi sarà rilasciato l’attestato di qualifica, nonché l’attestato di formazione dei lavoratori per la sicurezza nei luoghi di lavoro secondo D.Lgs. 81/08. La figura professionale di riferimento è quella di Tecnico esperto in Applicazioni, Cod. Istat 3.1.2.2.0. riconosciuta in tutta Italia.

Posti limitati: sono previsti solo 10 posti, per cui contattate il Centro Pastore quanto prima ai riferimenti sotto indicati se interessati.

Centro Provinciale di Formazione Professionale “G. Pastore” Srl:

Ventimiglia - Via Hanbury 21 Tel. 0184/1760010

Arma di Taggia – Via Aurelia di Ponente 99 – Tel. 0184/1956024

Imperia - Via Delbecchi 32 Tel. 0183/76231

www.centropastore.it Email: info@centropastore.it

Orario di segreteria: dal Lunedì al Giovedì dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 16:30. Venerdì dalle 8:30 alle 13:30.

Per tutti i dettagli si rimanda alla Scheda informativa del corso, scaricabile dalla relativa pagina del sito del Centro Pastore: https://www.centropastore.it/app-angels-3/