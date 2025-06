Gal Riviera dei Fiori: approvato lo schema riepilogativo con le linee di intervento decise

I consiglieri del Gal, riuniti lo scorso 12 giugno, hanno approvato uno schema riepilogativo contenente le linee di intervento che il gruppo di azione locale ha deciso di attuare sulla base dei riscontri emersi dal lungo lavoro di indagine sul territorio con Comuni, partner privati, associazioni di categoria, ordini professionali, aree interne, ente Parco ecc. “Il Gal si conferma uno strumento utile per la crescita e valorizzazione dell’entroterra – commenta Franco Ardissone -, gli obiettivi strategici nascono da una consultazione capillare per questo confidiamo che le risorse possano realizzare uno sviluppo concreto in linea con i bisogni del territorio”.

Sulla base degli incontri svolti durante l’attività di animazione sul territorio sono emersi diversi fabbisogni, che si inseriscono nelle due linee di intervento Ambito 1 “Sistemi locali del cibo, distretti, filiere agricole e agroalimentari” e Ambito 2 “Sistema delle offerte socioculturali e turistico-ricreative locali i seguenti fabbisogni”, su cui si baserà la nuova Strategia del Gal Riviera dei Fiori. Il sostegno all’Ambito 1 - Sistemi locali del cibo, distretti, filiere agricole e agroalimentari – prevede il recupero e lo sviluppo della viabilità per favorire l’accesso ai terreni agricoli, contrastando l’abbandono degli stessi e favorendo il miglioramento delle opere irrigue. Si punta anche a sostenere l’avviamento di nuove attività imprenditoriali in ambito extra-agricolo nelle zone rurali.

Nell’Ambito 2 - Sistema delle offerte socioculturali e turistico-ricreative locali – gli obiettivi sono il ripristino, la valorizzazione e promozione turistica di beni culturali e storici (castelli, bunker, forti, eventi, streghe di Triora ecc), con un miglioramento dell’accesso ai servizi pubblici e/o essenziali come la viabilità, la rete idrica, la scuola, la sanità, i trasporti a chiamata, le attività culturali e ricreative. In quest’ambito rientra anche il sostegno a start up di servizi innovativi a supporto dell’ospitalità diffusa delle imprese turistiche, il servizio a chiamata, le cooperative di comunità, lo sviluppo delle attività ricettive attraverso la sistemazione di locali per biciclette, la valorizzazione del “sentiero Liguria” e dei sentieri collegati e le attività di promozione legata all’insieme della misura.

Le risorse complessivamente che potranno essere investite sul territorio ammontano fino ad un massimo di € 2.850.000, come determinato dal CSR 2023-2027 da Regione Liguria, a cui si andranno ad aggiungere ulteriori € 462.000,00 extra SSL da investire sulla misura SRE04 (start up non agricole) da destinare però in via esclusiva alle aree interne.

Tra i due ambiti tematici quello prioritario per il Gal sarà il secondo “Sistema delle offerte socioculturali e turistico-ricreative locali i seguenti fabbisogni” al quale si prevede di destinare il 70% delle risorse, mentre il restante 30% sarà destinato al primo ambito. Sul sito del Gal è stato pubblicato lo schema deliberato dal Consiglio, si invitano tutti i portatori di interesse sul territorio a trasmettere al Gal osservazioni, idee suggerimenti al seguente link.