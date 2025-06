Questa sera il secondo Consiglio comunale dell’Amministrazione Perri: surroga e convalida di tre nuovi consiglieri

Si terrà questa sera alle 19, nella Sala Polivalente, il secondo Consiglio comunale dell’Amministrazione Perri a Vallecrosia. L'assise sarà anche trasmessa in streaming. All’ordine del giorno: la surroga e la convalida dei consiglieri Manuela Balbis, Paolo Cuneo e Rocco Noto, in seguito alle dimissioni volontarie di tre assessori dalla carica di consigliere comunale. Tale decisione non è imposta, ma è stata esplicitamente condivisa e concordata all’interno del gruppo di maggioranza, con l'obiettivo di ampliare la partecipazione consiliare e intensificare l’efficacia amministrativa.

Grazie a questa scelta, gli assessori potranno delegare con maggiore precisione incarichi e responsabilità ai consiglieri Balbis, Cuneo e Noto, affinché possano supportarli concretamente nella realizzazione degli obiettivi del governo cittadino. L’iniziativa sottolinea una visione amministrativa dinamica, inclusiva e operativa, in grado di rispondere prontamente alle esigenze della comunità.