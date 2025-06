Consiglio comunale Vallecrosia: triplo cambio nell'assise (Foto)

Si è conclusa la seduta del Consiglio Comunale di Vallecrosia. In corso di assemblea si è proceduto alla surroga di tre consiglieri comunali dimissionari: Mirko Valenti, Rosa Muratore e Deborah Mognol. A prendere il loro posto sono stati Manuela Balbis, Paolo Cuneo e Rocco Noto. I tre consiglieri surrogati manterranno comunque la carica di assessori esterni.

Successivamente, è stata nominata la Commissione Comunale per la formazione degli elenchi dei giudici popolari, un adempimento previsto dalla legge per il corretto funzionamento della giustizia popolare. La commissione avrà il compito di aggiornare e redigere gli elenchi dei cittadini idonei all’incarico di giudice popolare per le Corti d’Assise e le Corti d’Assise d’Appello. A essere scelti come componenti della commissione saranno Patrizia Biancheri e il subentrato Rocco Noto