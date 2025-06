Riva Ligure festeggia la settima Bandiera Blu consecutiva: "Un risultato che ci distingue nel panorama della Riviera dei Fiori”

Il mare di Riva Ligure torna a sventolare la Bandiera Blu e le Tre Vele di Legambiente. E lo fa con una festa doppia, in programma martedì 24 giugno, nel solco della tradizione che lega il riconoscimento ambientale ai festeggiamenti per San Giovanni Battista e all’inizio dell’estate. Un’occasione speciale, anche perché per il secondo anno consecutivo la cittadina rivierasca può vantare il “combinato” tra due dei principali riconoscimenti nazionali in materia di qualità ambientale e sostenibilità balneare.

“Con la benedizione del mare prende ufficialmente il via la nostra stagione estiva”, commenta il sindaco Giorgio Giuffra. “Ancora una volta – e siamo a sette anni consecutivi – le nostre spiagge sono certificate per l’eccellente qualità del mare e per le buone pratiche di sostenibilità ambientale. Un risultato che ci distingue nel panorama della Riviera dei Fiori”.

“Sette Bandiere Blu di fila non sono un caso”, afferma il vicesindaco Francesco Benza, con delega a Turismo e Demanio Marittimo. “Nonostante un piccolo ritardo nella sistemazione degli arenili – dovuto a lungaggini burocratiche – oggi siamo pienamente pronti. In più, grazie alla collaborazione con il Comune di Molini di Triora, abbiamo realizzato un importante intervento di ripascimento in zona Mammeloni, offrendo una nuova spiaggia che arricchisce l’offerta turistica del nostro litorale, in gran parte ancora gratuito”.

Soddisfazione anche dall’assessora all’Ambiente, Martina Garibaldi: “La pulizia delle spiagge sarà anche un’occasione di inclusione sociale, grazie al coinvolgimento di persone a rischio di emarginazione in un’attività formativa concreta”.

Il sindaco Giuffra ha voluto chiudere con un pensiero corale: “Questo risultato è merito di un grande lavoro di squadra. Ringrazio la giunta, i consiglieri, i dipendenti comunali, gli operatori di Amaie Energia e i tanti imprenditori locali che credono nella nostra Riva Ligure. E soprattutto, i cittadini: con il talento si vincono le partite, ma è con il lavoro di squadra che si vincono i campionati”.

Il programma della giornata