A Vallebona la prima edizione della rassegna 'Libri all’aria', tre serate di letteratura con protagoniste tre grandi autrici italiane

Prende il via venerdì 27 giugno 2025 la prima edizione di “Libri all’aria”, la rassegna letteraria estiva organizzata dal Comune di Vallebona, in collaborazione con l’Associazione Culturale Il Festival delle Ragazze. Tre incontri all’insegna della letteratura contemporanea e della voce femminile, nella suggestiva cornice della Loggia dell’Aria, lo spazio all’aperto che dà il nome all’iniziativa e che domina con il suo fascino il borgo medievale di Vallebona.

Il calendario degli incontri

• Venerdì 27 giugno – Carolina Paolicchi

Presentazione del libro A Baghdad con le Mille e una notte. Storie di sopravvivenza e rivoluzione (Giulio Perrone Editore)

Carolina Paolicchi, giornalista e cooperante, ha vissuto e lavorato in Iraq, dove ha raccolto testimonianze dirette di vita quotidiana, resistenza e sogni femminili in uno dei contesti più complessi del Medio Oriente contemporaneo.

Il suo libro intreccia realtà e immaginario, cronaca e favola, dando voce alle donne irachene che, tra conflitti e speranze, cercano una nuova libertà. Un'opera intensa e necessaria, che invita a riflettere sulla potenza della narrazione e sulla forza della resilienza.

• Venerdì 25 luglio – Chiara Montani

Presentazione del romanzo L’artista e il Signore di Urbino (Garzanti)

Chiara Montani, autrice di successo del panorama italiano, torna con un’opera ambientata nel Rinascimento italiano, tra arte, intrighi di corte e passioni pericolose.

Nel romanzo, l’incontro tra una giovane artista e Federico da Montefeltro si trasforma in un’avventura che attraversa i meandri della pittura e della politica del tempo. L’autrice, nota per la sua capacità di coniugare rigore storico e tensione narrativa, ci regala una protagonista indimenticabile e uno spaccato affascinante dell’Italia del Quattrocento.

Chiara Montani ha esordito con Il mistero della pittrice ribelle, divenuto un bestseller e tradotto in più lingue.

• Venerdì 22 agosto – Roberta Schira

Presentazione del libro Le margherite sanno aspettare (Garzanti)

Roberta Schira, giornalista, critica gastronomica e autrice di romanzi e saggi di successo, firma un’opera di grande sensibilità e profondità.

Le margherite sanno aspettare è una storia che intreccia lutto, memoria e rinascita, in cui la protagonista affronta un dolore profondo e lo trasforma in una nuova possibilità di vita.

Con uno stile delicato e toccante, Schira ci accompagna in un viaggio intimo e universale sul potere del tempo, dell’amore e della pazienza. Conosciuta anche per i suoi lavori sulla cultura del cibo, Roberta Schira unisce qui la scrittura letteraria a una profonda conoscenza dell’animo umano.

Il Comune di Vallebona e la Loggia dell’Aria

Situato nell’entroterra ligure, a pochi chilometri da Bordighera, Vallebona è un borgo ricco di storia e tradizione. Le sue viuzze di pietra, le case in stile medievale e il paesaggio collinare lo rendono un luogo ideale per eventi culturali e momenti di riflessione.

La Loggia dell’Aria, sede della rassegna, è uno spazio aperto sospeso tra cielo e colline, dove il vento porta con sé storie e suggestioni. È diventata negli anni simbolo di incontri letterari e concerti, amati da residenti e turisti.

Il Festival delle Ragazze

Il Festival delle Ragazze è un’associazione culturale impegnata nella promozione della cultura femminile, dell’uguaglianza di genere e del pensiero critico attraverso eventi, laboratori e pubblicazioni. La collaborazione con il Comune di Vallebona ha dato vita al progetto “Libri all’aria”, che coniuga impegno civile, arte e letteratura.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Inizio incontri ore 21:00 presso la Loggia dell’Aria, Vallebona (IM).

Per info e aggiornamenti: iat@vallebona.info

IG @il_festivaldelleragazze