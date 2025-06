Sold out per il primo Ghost Tour estivo a Triora: una serata da film tra tuoni, streghe e leggende

Il debutto estivo del Ghost Tour Triora firmato Autunnonero, con la direzione artistica di Andrea Scibilia, si è aperto con il tutto esaurito e un’atmosfera degna di un film folk horror. Tuoni, fulmini e boati hanno scosso il 'Paese delle Streghe' per tutto l’itinerario del tour, amplificando la tensione e trasformando la serata in un’esperienza davvero indimenticabile.

"Tra i lampi che squarciavano il cielo, i partecipanti — arrivati da tutto il nord e centro Italia — hanno attraversato le suggestive vie del borgo, dal quartiere Sambüghea alla Cabotina, la 'casa delle streghe', ascoltando storie di processi inquisitoriali, memorie dimenticate e oscure leggende - spiegano gli organizzatori -. Il percorso si è concluso con il Ghost Tour 'Extra', dedicato agli affreschi infernali dei Sette Vizi Capitali della chiesa di San Bernardino. A seguire, un piccolo rituale conviviale: l’assaggio delle tradizionali cipolle ripiene della notte di San Giovanni e di un infuso speciale creato con le erbe del mazzo di San Giovanni. Un’anteprima che ha riscosso grande successo e che presto sarà disponibile per l’acquisto con il marchio Autunnonero.

Un sentito ringraziamento a tutti i partecipanti, agli straordinari Storyteller Giovanni De Mattia e Brigida Melga, a Sibilla Pinocchio, Alessandro Scibilia e al Comune di Triora per il prezioso supporto. Il Ghost Tour Triora torna il 12 luglio con l’Extra 'Il volo degli striges', sette rapaci notturni nel cielo di Triora, in collaborazione con l’Associazione Terra di Confine. Ma prima del 12 luglio, è in programma per venerdì 4 luglio la prima data estiva del Ghost Tour Dolceacqua, un viaggio nei misteri del Paese dei Doria".

Tutti gli eventi di Autunnonero sono su prenotazione.

Info e prenotazioni:

www.autunnonero.com

info@autunnonero.com

+39 379 1404184 (WhatsApp)