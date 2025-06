Fuga di gas in via Gaudio a Sanremo, attimi di apprensione nella zona di piazza Bresca

Attimi di apprensione questa mattina nel cuore di Sanremo, dove una fuga di gas ha allertato i residenti della zona di piazza Bresca. L’allarme è scattato intorno alle 9, quando alcuni abitanti di via Gaudio hanno percepito un forte odore proveniente dalla strada e hanno immediatamente allertato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Sanremo, insieme ai tecnici di Italgas, che hanno rapidamente individuato il punto critico e messo in sicurezza l’area. Fortunatamente, l’intervento si è risolto senza conseguenze per persone o cose, ma non sono mancati momenti di preoccupazione tra i passanti e i commercianti della zona.