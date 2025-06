Ventimiglia: martedì prossimo iniziativa di raccolta fondi per la Spes, musica e gioia al Forte dell'Annunziata

Si svolge martedì prossimo per promuovere una iniziativa di raccolta fondi per la Spes, una serata di beneficienza al Forte dell’Annunziata di Ventimiglia co artisti, musicisti e personaggi della cultura locale che si son adoperati a titolo gratuito per la serata, promossa dall'associazione ‘Lasciadire’ sulle linee guida ‘Comunità Custodi della Terra’.

La serata di beneficenza è organizzata in occasione della Festa di San Giovanni dalle 19, con “Nostra Santissima delle Calandre” e “Le Nuotatrici Umaniste” insieme all’artista Davide Puma. Quindi Alberto Micciche, musicista esperto Jazz, insieme al chitarrista Lorenzo Herrnhut-Girola e alla voceGiuseppe Jose Fabris. Ma anche Paolo Lizzadro, musicista con le sue strepitose Tammurriate e Tarantelle; da Rabat, il virtuoso percussionista, Yassim El Mahi percussion, Salvatore Goffredo, artista poliedrico, esperto Bob Marley, Valeria Grani, musicista esperta Sassofonista e, per terminare, DJ George, Smooth e P.ero.

I protagonisti della serata saranno invitati a munirsi di cuscini, tappeti, tessuti morbidi, materiali naturali per renderla piacevole, alla ricerca di tranquillità tra le persone care. Inoltre sarà possibile cenare portandosi il proprio cestino da picnic oppure, previa ordinazione, un cestino preparato dalla Spes, presente alla serata con i suoi prodotti. Per informazioni: 3271014622.